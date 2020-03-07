الترسانة يستضيف دوري المرحوم أبوبكر دوزان لأواسط كرة القدم

أخبار ليبيا24-خاص

انطلقت الخميس على أرضية نادي الترسانة منافسات دوري المرحوم أبوبكر دوزان لفئة أواسط كرة القدم بمشاركة 10 .

وتفوق الترسانة في افتتاح البطولة على فريق زناتة بنتيجة 2-0 .

وتشارك في المنافسات أندية الترسانة – الأهلي طرابلس – زناتة – الوحدة – المجد –الشط – الظهرة – فشلوم – الفتح – أكاديمية الفرسان.

ووزعت الفرق المشاركة علي مجموعتين حيث ضمت كل مجموعة 5 فرق.

وجاءت فرق الترسانة و زناتة والوحدة و المجد و الفتح) في المجموعة الاولى فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الأهلي طرابلس و الشط و الظهرة وفشلوم و أكاديمية الفرسان.