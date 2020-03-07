اختتام بطولة كرة الطاولة المدرسية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت الخميس في مدينة بنغازي البطولة المدرسية لكرة الطاولة لفئة البنين التي نظمها وأشرف عليها اتحاد تنس الطاولة بالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي بنغازى

وتاتي البطولة ضمن مبادرة اللجنة الأولمبية الليبية التي تحمل عنوان “شجع طفلا أصنع بطلا” وشارك في فعاليات البطولة قرابة 100 طالب.