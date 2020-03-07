اختتام بطولة كرة الطاولة المدرسية في بنغازي
أخبار ليبيا24- خاص
اختتمت الخميس في مدينة بنغازي البطولة المدرسية لكرة الطاولة لفئة البنين التي نظمها وأشرف عليها اتحاد تنس الطاولة بالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي بنغازى
وتاتي البطولة ضمن مبادرة اللجنة الأولمبية الليبية التي تحمل عنوان “شجع طفلا أصنع بطلا” وشارك في فعاليات البطولة قرابة 100 طالب.
ومع ختام المنافسات سجلت النتائج التالية:
مرحلة التعليم الابتدائي :
1_ محمد عبدالكريم طاهر / مدرسة زينة الحياة
2_ عبدالرحمن جمال زينوبة / مدرسة الأمير
3_ علي نورالدين القبائلي / مدرسة النور
4 _ خالد جابر المجبري / مدرسة بلال بن رباح .
مرحلة التعليم الإعدادي :
1 _ محمد جمال زينوبة / مدرسة جمال عبدالناصر
2 _ وسام وائل القلال / مدرسة يوسف بوكر
3 _ محمد طارق الفرجاني / مدرسة يوسف بوكر
4_ عارف خليل العبيدي / مدرسة بلال بن رباح
مرحلة التعليم الثانوي :
1_حسين محمد الفرجاني / مدرسة نور الموهوبين
2_عبدالرؤوف بشير الشريف / مدرسة حدائق بابل
3_عبدالمولى مجدي صوان / مدرسة نور الموهوبين
4_أيوب مفتاح امهني / مدرسة شباب الثورة