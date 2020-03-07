اجتماع موسع لهيئة الإمداد والتموين بالجيش لدعم المحاور الاجتماع يأتي في إطار الجاهزية لإمداد المحاور في معركة تحرير طرابلس

أخبار ليبيا24

عقدت هيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت ببنغازي، اجتماعا موسعا في إطار الجاهزية التامة لكافة فروعها بشأن إمداد وتأمين الاحتياجات لوحدات الجيش في المحاور.

وجرى الاجتماع الموسع بين رئيس هيئة الامداد والتموين، اللواء جبران علي نصر المهدوي، وأمراء فروع هيئة الإمداد والتموين على مستوى ليبيا.

يأتي الاجتماع بناء على تعليمات القيادة العامة للحفاظ على الجاهزية الكاملة من تخطيط وتنفيذ وإمداد لكافة المحاور في معركة تحرير طرابلس.

وأكد رئيس هيئة الامداد والتموين، على الدور الفعال والاستراتيجية المتخذة لتحقيق الدعم وتأمين الاحتياجات سواء لكافة الوحدات بالجيش الوطني أو في مسرح العمليات.

وشدد على ضرورة وضع ضباط متخصصين ومؤهلين وملمين بقدر كبير من الخبرة والقدرة على تحقيق الأهداف.