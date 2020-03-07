إعدام أخطر إرهابي في ليبيا ومصر ..”عشماوي” من الكلية الحربية إلى حبل المشنقة
أخبار ليبيا24
هشام علي عشماوي من مواليد 1978 مصري الجنسية
التحق بالكلية الحربية عام 1996 وتخرج عام 2000
تم فصله من كلية الجيش المصري عام 2011 بسبب أفكاره المتطرفة (سجله الإرهابي)
انضم لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي عام 2012
شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري عام 2013
شارك بالتخطيط والتنفيذ لحادث كمين الفرافرة عام 2014
هرب إلى ليبيا في 2015 وأسس تنظيم “المرابطون” الإرهابي
تمكن الجيش الليبي من القبض عليه في درنة في أكتوبر 2018
سلمته ليبيا إلى السلطات المصرية في مايو 2019
المتحدث العسكري المصري أعلن تنفيذ حكم الإعدام في حق عشماوي صباح الأربعاء 04 مارس 2020