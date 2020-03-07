إعدام أخطر إرهابي في ليبيا ومصر ..”عشماوي” من الكلية الحربية إلى حبل المشنقة

إعدام أخطر إرهابي في ليبيا ومصر ..”عشماوي” من الكلية الحربية إلى حبل المشنقة

أخبار ليبيا24

هشام علي عشماوي من مواليد 1978 مصري الجنسية

التحق بالكلية الحربية عام 1996 وتخرج عام 2000

تم فصله من كلية الجيش المصري عام 2011 بسبب أفكاره المتطرفة (سجله الإرهابي)

انضم لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي عام 2012

شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري عام 2013

شارك بالتخطيط والتنفيذ لحادث كمين الفرافرة عام 2014

هرب إلى ليبيا في 2015 وأسس تنظيم “المرابطون” الإرهابي

تمكن الجيش الليبي من القبض عليه في درنة في أكتوبر 2018

سلمته ليبيا إلى السلطات المصرية في مايو 2019

المتحدث العسكري المصري أعلن تنفيذ حكم الإعدام في حق عشماوي صباح الأربعاء 04 مارس 2020