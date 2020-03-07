أردوغان: الموقف غير التوافقي لحفتر واضح للجميع أردوغان يرى أنّ بوتين سيتخذ خطوات إيجابية حول قوات "فاغنر" في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ “الموقف غير التوافقي لخليفة حفتر (قائد القوات المسلحة للجيش الليبي)، واضح للجميع، علاوة على تأجيجه الحرب وعدم التزامه بالتعهدات”، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات أردوغان خلال حديثه للصحفيين، أثناء عودته بالطائرة من العاصمة الروسية موسكو، حيث أشار إلى بحثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع في ليبيا، إلى جانب ملف إدلب الرئيسي.

وأعرب أردوغان، عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي سيقدم على خطوات إيجابية بخصوص مرتزقة “فاغنر” الروس في ليبيا، على حد قوله.

وأضاف أردوغان: “هذا الأمر بات تشاهده الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا. بحثنا مع بوتين هذه الأمور، وخاصة موضوع فاغنر، أعتقد أنّ بوتين سيقدم على خطوات إيجابية بخصوصها”.

وأشار الرئيس التركي، إلى أنهم تلقوا أنباء إيجابية بخصوص مرتزقة فاغنر دون الإفصاح عن تفاصيل، قائلاً : “نتمنى تطبيق هذه الأمور على الأرض، وفي حال طبقت سيكون عملنا وعمل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يسيرا في ليبيا”.