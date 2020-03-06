مؤسسة النفط: تضرر مبنى شركة أكاكوس بطريق المطار بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، تعرض مبنى إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية بطريق المطار في طرابلس لأضرار مادية بالغة بعد سقوط قذائف هاون على المبنى، مساء الأربعاء الماضي.

وأوضحت المؤسسة، أن القذائف تسببت في اشتعال حريق بالمبنى العلوي المخصص لأرشيف الموارد المالية، وتمكنت هيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء وفرقة الحماية بالمبنى من التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى استهداف رجال الإطفاء المدنيين بنيران الأسلحة الثقيلة أثناء قيامهم بواجبهم.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: “لقد وصلت هذه الأعمال الإجرامية إلى مستوى آخر من خلال استهداف رجال الإطفاء الليبيين. هؤلاء الرجال يخاطرون بحياتهم لمساعدة الناس والحفاظ على الممتلكات. وبفضل الله عز وجل، لم يصب أحد بأذى وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق”.

وأضاف صنع الله، أنّ استهداف الموظفين أو أيّ مدني هو أمر لا يمكن السكوت عنه أبدا، مطالبا جميع الجهات المحلية والدولية بأخذ خطوات جدية لوقف الاقتتال فورا حفاظا على أرواح عاملينا ولحماية المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.