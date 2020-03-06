لجنة العقوبات الأممية ترفض تجميد أصول مؤسسة الاستثمار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بتجديد تجميد الأصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت مؤسسة الاستثمار في بيان لها، إن رفض لجنة العقوبات بالأمم المتحدة تجميد أصول المؤسسة جاء بعد جهود قامت بها المؤسسة لتوضيح الآثار السلبية المترتبة عن القرار إن نفذ.

وكان فريق الخبراء الأممي قد أوصى في عام 2019 بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، إلا أن الأخير طالبت بعدم تنفيذ هذه التوصية، واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الشأن.

وفي يناير الماضي، عقدت المؤسسة اجتماعات مكثفة مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تم خلالها الوقوف على التقدم الذي تحرزه المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها لحماية صندوق الأجيال القادمة، وهو ما تم تتويجه بقرار لجنة العقوبات، وفقًا للمصدر.

ورحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذا القرار يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع وزارة الخارجية ودبلوماسيتها والبعثة الليبية بنيويورك، التي هيأت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.