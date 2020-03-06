كورونا يتسبب في تأجيل تصفيات كأس العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه يستعد لتسليم اقتراحا للاتحادات الأهلية في قارة آسيا، بشان تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضح “فيفا” أمس الخميس، أنه سيتم إبلاغ الاتحادات في القارة الآسيوية بتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الدولي أنه سيتم التشاور في الاقتراح مع الاتحادات المحلية في آسيا خلال الأيام القادمةً، قبل قيام “فيفا” بتقديم تحديث بشأن هذه المنافسات.

واشار بيان “فيفا” إلى أن صحة وسلامة جميع المشاركين في مباريات كرة القدم تظل على رأس أولويات الاتحاد الدولي،