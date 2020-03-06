قبل خمسة أعوام.. داعش ارتكب مجزرة وحشية في حقل الغاني النفطي جرائم الإرهابيين لا زالت مرتبطة في ذاكرة الليبيين بالرعب والانتهاكات الوحشية

أخبار ليبيا24-خاص

يصادف اليوم الجمعة الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي الوحشي الذي شنته عناصر متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش على حقل الغاني والذي راح ضحيته نحو 11 عنصرًا من حرس المنشآت النفطية.

ففي يوم الجمعة 6مارس2015 تعرض حقل الغاني النفطي الواقع جنوب حقل الظهرة بحوالي 75كم وشمال مدينة زلة في حدود 60كم إلى هجوم دامٍ لعناصر متطرفة دأبت على ارتكاب جرائم إنسانية في جميع أنحاء ليبيا.

وإثر الإعلان عن الهجوم، قال المتحدث باسم حرس المنشآت آنذاك، علي الحاسي، في بيان مسجل، إن 11 عنصرًا من حرس المنشآت النفطية لقوا حتفهم في هجوم لتنظيم الدولة على حقل الغاني النفطي في حين اعتبر نحو 9 عمال أجانب يعملون بشركة فاوس النمساوية للخدمات النفطية كانوا موجودين في الحقل في عداد المفقودين.

وأضاف الحاسي، حينها، أن “القوات الحكومية استعادت السيطرة على الحقل الذي تعرض لأعمال نهب وحرق وتخريب، بعد تعزيز القوات ومساندة حراس المنشآت النفطية القريبة من الحقل المنكوب”.

إن هذا الهجوم يعد واحدًا من العمليات الإرهابية الكثيرة التي يحفل بها تاريخ ليبيا الحديث، والتي لا زالت إلى حد الآن مرتبطة في ذاكرة الليبيين بالرعب والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الذي حافظ على حضوره في تلك الفترة حول درنة وفي بنغازي وفي غرب ليبيا، والجنوب، وسيطر على سرت وقرى هراوة والنوفلية المجاورتين.

وبعد نحو أقل من شهر أعلنت الكتيبة 166 أنها عثرت على ثلاثة عمال أجانب اثنان منهم من بنغلاديش وآخر من غانا في سرت، كانت قد اختطفتهم عناصر مسلحة تابعة لـ”داعش” من حقل الغاني النفطي أثناء هجومها على الحقل، حيث أكد آمر الكتيبة 166 محمد الحصان في مؤتمر صحفي عقده يوم 31 مارس 2015 بمصراتة، أن العمال الأجانب الذي تم العثور عليهم تابعون لشركة فاوس النمساوية.

مرت الأيام وظل مصير بقية العمال الأجانب المختطفين مجهولًا، إلى أن أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي أجبرت عناصر داعش على الانسحاب من درنة بعد نشوف خلاف بينهم، العثور على جثامين خمسة عمال من التسعة المختطفين من الحقل، وذلك بعد نحو سنتين من الجريمة البشعة وتحديدًا يوم 19سبتمبر 2017، وذلك أثناء عملية تمشيط غرب مدينة درنة في 15 يونيو 2015.

وفي بيان، أوضح المجلس، أن كل جثمان من الجثامين الخمسة وجد مكبل اليدين، ودلت هيئتهم على أنهم من جنسيات أجنبية.

إن الجرائم التي ارتكبتها العناصر الإرهابية المتطرفة في ليبيا قبل اجتثاثها تذكرنا بالممارسات الهمجية التي كانت تمارس في سالف الزمان.

لقد هدد الإرهاب حياة الليبيين على مر السنوات الماضية، حيث مارست عناصره عمليات اغتيال بشعة واختطاف لمئات المدنيين وإخفائهم بشكل قسري، منهم نشطاء مدنيين وإعلاميين وسياسيين وأفراد أمن وجيش.