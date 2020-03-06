خارجية الوفاق ترحب بقرار لجنة العقوبات الأممية بشأن الأصول المجمدة

16

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذا القرار يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع وزارة الخارجية ودبلوماسيتها والبعثة الليبية بنيويورك، التي هيأت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

وكانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قد قررت خلال اجتماعها أمس الخميس، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

المزيد من الأخبار

لجنة العقوبات الأممية ترفض تجميد أصول مؤسسة الاستثمار

مؤسسة النفط: تضرر مبنى شركة أكاكوس بطريق المطار بطرابلس

مركزي طرابلس: من الممكن إجراء إصلاحات كبيرة وإصلاح الدعم السلعي

بينها مليشيات مدينته..اخليل يصف وضع العاصمة وفوضى المليشيات

المزيد

لجنة العقوبات الأممية ترفض تجميد أصول مؤسسة الاستثمار

مؤسسة النفط: تضرر مبنى شركة أكاكوس بطريق المطار بطرابلس

مركزي طرابلس: من الممكن إجراء إصلاحات كبيرة وإصلاح الدعم…