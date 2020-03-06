خارجية الوفاق ترحب بقرار لجنة العقوبات الأممية بشأن الأصول المجمدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بقرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة رفض ما أوصى به فريق الخبراء بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذا القرار يعكس التعاون المتين بين مؤسسات الدولة وتنسيقها الكامل مع وزارة الخارجية ودبلوماسيتها والبعثة الليبية بنيويورك، التي هيأت لاجتماعات وفود المؤسسة مع المسؤولين في مجلس الأمن ولجنة العقوبات.

وكانت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة قد قررت خلال اجتماعها أمس الخميس، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.