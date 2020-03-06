توعية لسيدات حي الطيوري بسبها ضد مرض الكورونا

نظمت جمعية الإسعاف والإستجابة السريعة للكوارث بسبها محاضرة توعوية حول مرض الكورونا، استهدفت عدد من ناشطات المجتمع المدني وربات البيوت بحي الطيوري، بالتعاون مع فريق الدعم النفسي والإجتماعي بسبها وجمعية تارتيت.

وتضمنت المحاضرة التعريف بمرض الكورونا وتاريخ الفيروس المسبب له، وخريطة انتشاره في العالم، وماهية المرض وكيفية الوقاية منه، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حوله.

وقال عضو فريق الدعم النفسي والاجتماعي بسبها اسامة الجيّد لأخبار ليبيا24، إن اولى محاضرات التوعية استهدفت النساء بحي الطيوري كونهن قادرات على توعية مجتمعاتهن المحلية بشكل اسرع وأكثر تاثيرا، مشيرا إلى أن النساء قد تجاوبن مع موضوع المحاضرة وصرن يمتلكن معرفة ودراية جيدة عن المرض.