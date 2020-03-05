يرجح أنها قد تكون نفس الإبل التي وصلت للزاوية .. خروج عدد من خفاف الإبل النافقة لشواطئ “مرسى لك”

يرجح أنها قد تكون نفس الإبل التي وصلت للزاوية .. خروج عدد من خفاف الإبل النافقة لشواطئ “مرسى لك” هناك أعدادا أخرى من خفاف الإبل النافقة في البحر ربما سيرميها البحر لاحقاً

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بطبرق “حدوث مفتاح” ورود بلاغ من مواطني منطقة “مرسى لك” شرق طبرق بـ 90 كيلو متر، بشأن عدد من خفاف الإبل على شواطئ المنطقة.

مفتاح أوضح لأخبار ليبيا 24 أنه تم تشكيل لجنة تتكون من طبيب بيطري وعضو من الصحة الحيوانية وعضو من الشرطة الزراعية وعضو من جهاز الحرس البلدي بشأن الحادثة .

ومن جهته، أكد الطبيب البيطري المرافق للجنة “إبراهيم شحات” أن عدد خفاف الإبل النافقة ثلاثة رماها البحر إلى الشاطئ.

الطبيب أكد أن الإبل النافقة، كلها ذكور ومن نفس الأعمار وهي من دولة جيبوتي، ويرجح بأنها نفس الإبل التي وصلت إلى مدينة الزاوية الأيام الماضية، ورجح أنها قد تكون نفقت أثناء النقل عبر البحر لذلك تم رميها في البحر ووصلت إلى شواطئ منطقة مرسى لك.

وقد أكد المواطنون بالمنطقة المذكورة، أنهم قد شاهدوا في البحر أعدادا أخرى من خفاف الإبل النافقة في البحر، وربما سيرميها البحر لاحقاً حسب التيارات البحرية .