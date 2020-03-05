منتخب ليبيا للمحليين يستعد للشأن بمعسكر في تونس القرعة وضعت المنتخب الليبي في المجموعة الثانية مع الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والنيجر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة يونس الكزة، أن الاتحاد الليبي يستعد لإقامة معسكر تحضيري لمنتخب المحليين في سوسة التونسية .

الكزة أضاف -في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن المعسكر سينطلق في السابع من مارس الجاري، تحت قيادة التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب ومساعديه المرجيني و محمد الككلي .

ويشارك المنتخب المحلي الليبي في بطولة الشأن، التي تحتضنها الكاميرون، خلال الفترة من الرابع وحتى الخامس والعشرين من أبريل المقبل.

ووضعت القرعة المنتخب الليبي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات “الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والنيجر”.