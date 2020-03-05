مركز الرقابة على الأغذية المرج يؤكد صحة تاريخ صلاحية حليب “مانا” المركز : التاريخ المطبوع على جانب العلبة من الداخل لا يعني به تاريخ صلاحية الحليب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالمرج عبر كتاب وجهه لجهاز الحرس البلدي، حول تواريخ الصلاحية الموجود على علبة حليب مانا من الداخل والخارج.

وبين المركز أن التاريخ المطبوع على جانب العلبة من الداخل لا يعني به تاريخ صلاحية الحليب بل هو تاريخ صنع العلبة فقط، أما التاريخ الموجود أعلى العلبة فهو التاريخ الصحيح للمنتج.

وطمأن مركز الرقابة المواطنين المتخوفين والذين شاهدوا المنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة.