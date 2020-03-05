مؤسسة النفط: خسائر إقفال النفط تجاوزت 2,708 مليار دولار المؤسسة الوطنية للنفط تعبر عن قلقها من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أن انخفاض معدلات إنتاج النفط بسبب إقفال الموانئ والحقول النفطية، أدى إلى خسائر مالية كبيرة للدولة بلغت أكثر من 2,708 مليار دولار أمريكي.

وأكدت المؤسسة في نشرتها حول تبعات إقفال إنتاج النفط الصادرة اليوم الخميس، تراجع إنتاج النفط نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، حيث بلغ الإنتاج 119,867 برميل في اليوم بحلول يوم أمس الأربعاء.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط والغاز لا يزال لا يزال في تراجع منذ شهر يناير الماضي نتيجة للاقفالات غير القانونية التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

وعبرت المؤسسة، عن قلقها الشديد إزاء نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة، بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من الميناء مباشرة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن ناقلة ديزل تستعد للتفريغ في ميناء بنغازي اليوم، متوقعة وصول ناقلة بنزين إلى الميناء ذاته في وقت لاحق.