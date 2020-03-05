مؤسسة النفط تعبر عن قلقها من نقص محتمل في الوقود

مؤسسة النفط تعبر عن قلقها من نقص محتمل في الوقود

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها الشديد إزاء نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة، بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها لا تزال مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية، تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من الميناء مباشرة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس، أن ناقلة ديزل تستعد للتفريغ في ميناء بنغازي اليوم، متوقعة وصول ناقلة بنزين إلى الميناء ذاته في وقت لاحق.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد قالت إن إنتاج النفط والغاز لا يزال لا يزال في تراجع منذ شهر يناير الماضي نتيجة للإقفالات غير القانونية التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.