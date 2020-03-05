قوات الجيش تصد هجوماً في العزيزية .. وتتقدم في عين زارة القيادة العامة تفرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجوم للقوات الموالية لحكومة الوفاق، في منطقة عمارات العزيزية بمحاور القتال في طرابلس، وذلك بعد خرق المسلحين في مناسبات عدة لهدنة وقف إطلاق النار التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي.

وبدأت القيادة العامة لقوات الجيش فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع القيادة العامة لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أي من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

وأكدت غرفة عمليات إجدابيا، تحقيق وحدات الجيش تقدمات وتمركزات جديدة في عدة نقاط معلومة في محور عين زارة، مشيرة إلى إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الوفاق المدعومة بالمرتزقة السوريين، وتدمير عدد كبير من الآليات والمدرعات التابعة لها.

وتمكنت مدفعية القوات المسلحة متمثلة في الكتيبة 128 بالتعاون مع سرية الهاون التابعة لقوة عمليات إجدابيا في استهداف تجمع للمرتزقة السوريين بعد محاولتهم الفاشلة لاسترجاع مواقعهم السابقة التي سيطرت عليها وحدات القوات المسلحة وتكبيدهم خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أكد أن “الساعات القادمة ستكون ساخنة جداً في جميع قطاعات العمليات العسكرية في المنطقة الغربية”، مشيراً إلى أن هناك تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة والعزيزية.