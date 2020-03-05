ضللت الرأي العام .. العريبي : هيئة الرقابة الإدارية خالفت القانون وغيبت الحقيقة العريبي : بيان الهيئة لم يوضح عدم التزامها بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – خبر

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، أن بيان هيئة الرقابة الإدارية الذي نشر أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي غيب الحقيقة الكاملة عن المواطنين.

العريبي قال – بحسب الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك – إن “بيان الهيئة لم يوضح عدم التزامها بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب إلا فيما تراه مناسبا لها ويتماشى مع مصالحها”، لافتا إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء ملتزمة تماما بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا، والذي نص على انعقاد المحكمة في مدينة البيضاء، فيما أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى الحكم الصادر لصالحها من المحكمة المنعقدة في طرابلس بالمخالفة للقانون المذكور”.

وأكد أن هذا الأمر يبين عدم التزام هيئة الرقابة الإدارية بالقوانين الصادر عن مجلس النواب أو احترامها على الرقم من أنها جهة رقابية من المفترض أن تكون حريصة كل الحرص على تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن الحكومة خاطبت مجلس النواب بالخصوص، لافتا إلى أنه تم التعميم على كافة القطاعات فيما لم تقم هيئة الرقابة بالرد على هذا الشق وغيبت الحقيقة عن المواطن من خلال نشرها معلومات مغالطة ومخالفة للقانون ومضللة للرأي العام.