سفير ليبيا بالأردن ينتقد نهج خطابات الكراهية والتجريح لبعض وسائل الإعلام الليبية

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انتقد سفير ليبيا لدى الأردن، محمد البرغثي، اليوم الخميس، وسائل الإعلام الليبية، التي تنتهج سياسات الخطاب الإعلامي القائم على نشر الكراهية والتجريح والعنصرية، منبهًا إلى عدم تكرار السياسات السابقة، التي انتهجها النظام السابق تجاه الأنظمة العربية الأخرى ومسؤوليها.

وقال البرغثي، في تدوينة على فيسبوك، “الرأي الآخر ينبغي أن يُحترم، حرية الرأي ينبغي أن تُكفل، والإساءة، الإهانة، التطاول، الاتهام دون بينة، أمور لا علاقة لها بحرية التعبير”.

وأضاف، “حريةُ الرأي، يجب أن تكون مرتبطة بمنظومة أخلاقية، تحدد قواعد التعامل الأخلاقي بين البشر، هناك أدب للحوار، وهناك أدب للاختلاف”.

وتابع البرغثي، “لقد كرّم الله بني آدم، وأوجب احترامه، وهذا يستوجب أن يكون لنا خطاب، يتناسب مع هذا التكريم الإلهي”.

وقال البرغثي، “لقد أرتكب أعلامُنا، فترة النظام السابق أخطاء في الخطاب، تمنيتُ ألا تكون، وذلك عندما وصف دولة شقيقة (عُمان) بأنها مربطٌ لـ(…)، ليتبين لنا أن هذه الدولة، غدت الملجأ والملاذ الآمن، وهو موقفٌ إنساني يُقدر، وقدمت نموذجاً تنمويًا جديرًا بالاحترام، أما الانتقال الحضاري والسلس للسلطة في السلطنة، فهذه حكايةٌ أخرى، يا تٌرى أين نحن من كل ذلك، كما وُصف رئيسٌ عربيٌ سابق بـ (البارك) وأمينٌ عام للأمم المتحدة بالرخيص، تعبيراتٌ جارحة ومُكلفة”.

وأضاف، “أتمنى أن نرتقي بخطابنا السياسي والإعلامي، وأن تُغادر قاموسنا، كل التعبيرات الدالة على: الكراهية، العنصرية، التخوين، التجريم، التكفير، الكبير كبيرٌ بأخلاقه”.