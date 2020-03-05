توعية لطلبة المدارس بسبها حول ترشيد الكهرباء

تهدف الحملة لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة
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أخبار ليبيا24
اطلق طلبة بكلية هندسة التعدين بجامعة سبها حملة توعوية لطلبة المدارس بالمدينة، حول ترشيد الإستهلاك الكهربائي والطاقات المتجددة.
وقال عضو الحملة التوعوية لترشيد الإستهلاك ابوبكر علي عمر لأخبار ليبيا24، إن الحملة تهدف لمساعدة طلبة المدارس على اكتساب معرفة جيدة فيما يخص سبل التقليل او الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، واضاف أن الأطفال كانوا متجاوبين بشكل جيد مع موضوع الحملة التي انتظمت لتسبق حلول فصل الصيف الذي يشهد مشاكل متواصلة في الكهرباء والماء.
من جهته أوضح عضو الحملة التوعوية علاء أحمد ناصر لأخبار ليبيا24، إن الحملة استهدفت فئات عمرية صغيرة حتى تمتلك ثقافة الترشيد، ويمكن ان تنتقل عبرهم لأهاليهم وذويهم وبشكل أكثر تاثيرا، وبيّن أنهم سيواصلون حملتهم في بقية مدارس المدينة خلال الفترة الحالية وحتى قبيل حلول فصل الصيف.