توعية لطلبة المدارس بسبها حول ترشيد الكهرباء

أخبار ليبيا24

وقال عضو الحملة التوعوية لترشيد الإستهلاك ابوبكر علي عمر لأخبار ليبيا24، إن الحملة تهدف لمساعدة طلبة المدارس على اكتساب معرفة جيدة فيما يخص سبل التقليل او الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، واضاف أن الأطفال كانوا متجاوبين بشكل جيد مع موضوع الحملة التي انتظمت لتسبق حلول فصل الصيف الذي يشهد مشاكل متواصلة في الكهرباء والماء.