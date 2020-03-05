تسييري طبرق يحذر من خطورة نشر الأمراض بسبب تزايد المهاجرين غير الشرعيين بو الخطابية يبدي تخوفه من انتشار المهاجرين داخل الأسواق والمناطق الصناعية بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية من انتشار الأمراض عن طريق المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد من منافذ غير شرعية ويتوغلون داخل المجتمع بدون رقابة صحية .

بو الخطابية أبدى تخوفه من انتشار المهاجرين داخل الأسواق والمناطق الصناعية بالمدينة، وغير الخاضعين للرقابة الصحية؛ بسبب دخولهم بطرق غير شرعية .

وأكد أن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، قد زودت المنافذ البرية والبحرية والجوية في طبرق بأجهزة قياس الحرارة في إطار اهتماماتها بصحة المواطن ومنع دخول أي أشخاص مصابين عبر هذه المنافذ .

ولفت إلى أن هناك العديد من المهاجرين يدخلون البلاد خلسة، ولا يمر على هذه الأجهزة وهم مصابون وربما ينشرون الأمراض داخل المجتمع الليبي الخالي من هذه الأمراض وهم يصلون إلى كل المدن الليبية عبر تجار البشر .

يشار أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق قد ضبط عشرات المهاجرين يحملون أمراض التهاب الكبد والإيدز، ويقومون بترحيلهم مباشرة إلى بلادهم .