بنغازي استعدادات لإطلاق قوافل صحية لعدد من المدارس

بنغازي استعدادات لإطلاق قوافل صحية لعدد من المدارس يشارك في هذه القوافل 300 عنصر طبي وطبي مساعد وإداري

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد إدارة الخدمات الصحية بنغازي لتسيير قوافل خاصة بالصحة المدرسية لعام 2020، وستنطلق هذه القوافل الأحد القادم وتستهدف تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في مدينة بنغازي وضواحيها.

وسيشارك في هذه القوافل 300 عنصر طبي وطبي مساعد وإداري وستقوم هذه الفرق بإجراء الكشف الطبي على التلاميذ للاطمئنان على صحتهم وإقامة برامج التثقيف الصحي والصحة النفسية والاجتماعية والتغذية ومتابعة البيئة المدرسية.

وكانت إدارة الخدمات الصحية بنغازي قد عقدت أمس الأربعاء اجتماعا موسعا بمقر إدارة الخدمات الصحية بحضور ناصر الكاديكي مدير الإدارة، و المدير المساعد، ورئيس غرفة قوافل الصحة المدرسية مدير مكتب الخدمات الطبية ومدير الخدمات الطبية بالعيادة المركزية للأسنان، و مديري مكاتب الرعاية الصحية والتخطيط والتفتيش والمتابعة، والإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ورئيس قسم الصحة المدرسية وأعضاء غرفة قوافل الصحة المدرسية وأعضاء الفرق المكلفة بالقوافل.