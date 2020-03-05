بعد عودة الأمن والاستقرار.. بنغازي تشهد نهضة اقتصادية بارزة وحركة تجارية منعشة عقب التحرير.. قامت جهات حكومية ورجال أعمال وبعض المؤسسات الخاصة ومنظمات خيرية بتدشين عدة مشاريع تنموية متنوعة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عاشت مدينة بنغازي خلال عدة سنوات مضت فترات صعبة بسبب التنظيمات الإرهابية التي عاثت فيها فسادا ودمارا طال بنيتها التحتية ومؤسساتها، ومارست أشد أنواع القتل والتعذيب لشبابها وروعت وظلمت أهالها بسبب وقوفهم ضد مشاريعهم الإرهابية والمتطرفة.

جرائم الجماعات الإرهابية في بنغازي دفعت أهالها إلى خوض معارك ضارية ضد هؤلاء المجرمين بمساندة قوات الجيش الوطني الليبي الذي وقف إلى جانب المدنيين لدحر الإرهابيين والمجرمين من بنغازي وكافة المدن الليبية الأخرى التي حاولت السيطرة عليها.

عودة بنغازي

وبعد نجاح القوات المسلحة والقوة المساندة لها من شباب بنغازي في القضاء على التنظيمات الإرهابية ودحرها من المدينة، بدأت بنغازي في العودة مجددا لتضميد جراحها ولملمة شتاتها وبناء مؤسساتها وإعمار بنيانها التي دمرتها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وقامت جهات حكومية وعدد من رجال الأعمال وبعض المؤسسات الخاصة ومنظمات خيرية بتدشين عدة مشاريع تنموية متنوعة بشكل منفصل في بنغازي، وساعدت بعض هذه المشاريع في عودة الحياة الاقتصادية إلى المدينة التي تأذت من الإرهاب والتطرف خصوصا في هذا الجانب.

نهضة اقتصادية

وقد ساهمت بلدية بنغازي بدعم من الحكومة الليبية المؤقتة خلال الفترة الماضية، بتنفيذ مشاريع إصلاح للبنية التحتية في بنغازي وإجراء أعمال صيانة لبعض المرافق، التي تضررت جراء حرب تحرير المدينة من الإرهاب، وذلك ضمن حملة إعادة إعمار بنغازي، بالإضافة إلى مشاريع اقتصادية أخرى أعلن جهاز الاستثمار العسكري التابع للقيادة العامة عن تنفيذها قريبا في بنغازي.

كما قام بعض رجال الأعمال مؤخرا بافتتاح شركات وأسواق تجارية يمكن أن تساهم في إحياء بنغازي وانعاش اقتصادها وتوفير فرص عمل لمئات الشباب، وكان آخر تلك المشاريع الإعلان عن افتتاح شركة برنيق للطيران من قبل عدد من رجال الأعمال، ناهيك عن إنشاء مولات وأسواق تجارية في مناطق متفرقة من بنغازي.

وعاد الأمن والاستقرار إلى مدينة بنغازي بفضل تضحيات شبابها وأهلها، كان العامل الرئيسي لإنشاء وتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة وبمبالغ طائلة من قبل رجال الأعمال؛ من أجل استثمار أموالهم والمساعدة في عودة العجلة الاقتصادية إلى الدوران في المدينة مجددا، بعد أن أوقفها الإرهابيون الذين سعوا إلى تدمير البلاد وترويع العباد.

ويرى مراقبون اقتصاديون، أن مدينة بنغازي ستشهد نهضة اقتصادية كبيرة بعد نجاح الجيش الوطني بمساندة أهالي المدينة في دحر المجموعات الإرهابية والقضاء على أفكارهم المتطرفة والفاسدة والتي ألقت بضلالها على الحياة الاقتصادية في بنغازي خاصة وليبيا عامة.

وجهة المستثمرون

وقال المراقبون، إن “المستثمرين يبحثون عن مكان آمن ومستقر ويتميز بالكثافة السكنية بعيدا عن التهديدات والمخاطر الأمنية من أجل إقامة مشاريعهم الضخمة لاستثمار أموالهم، وهذا ما تتميز به مدينة بنغازي حاليا التي تتوفر فيها فرص استثمارية كبيرة.”

ويتوقع أن تكون هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة التي جرى إنشاؤها في بنغازي مؤخرا، دافعا قويا من أجل عودة الشركات الأجنبية إلى البلاد وجذب المستثمر الأجنبي إلى السوق الليبي مجددا، بعد رجوع الأجهزة الأمنية إلى ممارسة عملها بشكل اعتيادي في معظم المدن التي تحت إدارة الحكومة المؤقتة وسيطرت قوات الجيش الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، قد أصدر الأحد الماضي قررا يقضي باعتماد مدينة بنغازي مقرا رئيسيا لعمل الحكومة، ويعكس هذا القرار الحالة الأمنية المستقرة التي تعيشها المدينة بعد الإرهاب.