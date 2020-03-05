باشاغا يدعو للاهتمام بمرضى السرطان في ظل الأوضاع الراهنة

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دعا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إلى ضرورة الاهتمام بالمرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة، وذلك عقب إجرائه زيارة يوم الأربعاء لأحد المراكز الطبية المختصة في علاج مرضى السرطان.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “رغم ما يتعرض له شعبنا العظيم من حرب قذرة تقودُها “مليشيات حفتر المؤدلجة” و “مرتزقة الأجانب” وتستهدف أمنه ورزقه وحريته، إلا أننا لا ننسى أولئك الذين يتألمون في صمت، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في الداخل والخارج”.

وأضاف، “يجب أن تعطى هذه الفئة من المجتمع أولوية واهتمام أكبر”.