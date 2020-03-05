السراج يتسلم أوراق اعتماد سفيرا غانا والصومال

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تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس في العاصمة طرابلس أوراق اعتماد كل من السفير سامويل أدوتي أنوم سفيرا لجمهورية غانا، والسفير محي الدين كالموي سفيراً فوق العادة لجمهورية الصومال.

أتى ذلك في حضور وزير الخارجية بالحكومة، محمد طاهر سيالة، ومدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية، خليفة الرحيبي.

وألقى كل من السفيرين المعتمدين كلمة خلال مراسم تسليم أوراقهما عبرا فيها عن شكرهما لحسن الاستقبال وقبول أوراق اعتمادهما.

وأكد السفيرين، على دعم بلادهما لحكومة الوفاق وحرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمساهمة في الجهد الأفريقي والدولي المبذول لمساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة.

من جانبه أعرب السراج عن سعادته لاستلام أوراق اعتماد سفيري الدولتين، مثمنا موقف بلديهما الداعم لليبيا ولمسار التسوية السياسية، الذي يقود إلى دولة مدنية ديموقراطية.