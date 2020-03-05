الحكومة الليبية توقف عمل “قناة ليبيا 24” في المناطق التابعة لها

الحكومة الليبية توقف عمل “قناة ليبيا 24” في المناطق التابعة لها الإعلام الخارجي: نرفض نشر أخبار مضللة تخدم أجندات خارجية

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أصدرت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بالحكومة الليبية اليوم الخميس قرارًا بسحب تصاريح عمل “قناة ليبيا24” في كل المناطق التابع للحكومة الليبية، مطالبة كافة الجهات العامة والخاصة بعدم التعامل معها تحت أي شكل من الأشكال.

وأرجعت الإدارة، في بيان، هذا الاجراء إلى اتباع القناة لنهج يسعى إلى شق الصف والتفرقة ونشر أخبار لا أساس لها من الصحة بغرض التشويش على الجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية والجيش الوطني الليبي، حسب قولها.

وتتخذ “قناة ليبيا24” من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها.

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ما تم بثه من أخبار كاذبة.

وأكدت أنها تحترم حرية الرأي وحق الصحفيين في الوصول للمعلومة من مصادرها إلا أنها لن تسمح بأي شكل بنشر أخبار كاذبة الغرض منها خدمة أجندات خارجية لا تخدم الوطن.