الحكومة الليبية تفتتح عدة مشاريع خدمية في تازربو افتتاح نحو سبع مشاريع خدمية في تازربو جنوب شرق ليبيا

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افتتحت الحكومة الليبية عدة مشاريع خدمية في تازربو بجنوب شرق ليبيا، من بينها مستشفى عام ومركز لغسيل الكلى ومكتب لمصلحة الجوازات ومنارة علمية دينية لتحفيظ القران الكريم وتعاليمه. وأتى ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني والوفد الوزاري المرافق له.

ودشن الثني، مستشفى تازربو العام وعدد من المشاريع الطبية والخدمية بتازربو، والتي تنفذها الحكومة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليون دينار ليبي، وذلك بعد تجهيزه على أعلى مستوى من المعدات الطبية خدمة لأهل تازربو.

كما جرى افتتاح جهاز الإسعاف تازربو ومركز النساء والولادة، والمبنى الإداري لمركز الكلي، وفي السياق أيضًا افتتح الثني، خلال الجولة، مقر مكتب خدمات السجل المدني، ومقر فرع مصلحة الجوازات تازربو، إضافة إلى منارة علمية دينية لتحفيظ القران الكريم وتعاليمه، ومقر لأحد المصارف العاملة ببلدية تازربو.

وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز مهبط للطيران المدني ببلدية تازربو بقيمة 32 مليون دينار، تخفيفًا لأعباء الطريق ومشاقها على مواطني البلدية، مشددا على ضرورة دعم البلدية بكل ما يلزم من إمكانيات.

وبدأ الثني جولته في تازربو بافتتاح المجمع الإداري للبلدية، والاجتماع بمختلف تركيبات البلدية ومسؤوليها، حيث سلّم البلدية عدد من الآليات الخدمية من بينها سيارات إطفاء تجنبا لوقوع أية كارثة.