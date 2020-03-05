الثني يترأس اجتماعًا أمنيًا في الكفرة

الثني يترأس اجتماعًا أمنيًا في الكفرة الكفرة منطقة حدودية هامة في جنوب شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

ترأس رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الخميس، اجتماعًا أمنيًا في الكفرة للاطلاع على سير العمل الأمني في البلدية الواقعة على الحدود الشرقية الجنوبية لليبيا.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يجريها الثني على رأس وفد وزاري وأمني إلى الكفرة منذ عدة أيام.

وضم الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير أمن الكفرة العقيد خالد حيار، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع سير العمل الأمني في الكفرة والعمل على استتبابه وحماية الحدود، بما يكفل صد أي هجمات إرهابية ومنع الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وثمن الثني استتباب الأمن في الكفرة، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من العطاء لأجل حماية الأمن والمواطن، ومشددا على دعمه التام لكافة المؤسسات الأمنية والشرطية في منطقة الكفرة.