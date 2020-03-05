إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في مدينة درنة

إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في مدينة درنة التأكيد على محاربة آفة المخدرات التي تهدد المجتمع

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أتلف جهاز مكافحة المخدرات فرع درنة كمية من المواد المخدرة تم ضبطها في المدينة.

وقال وكيل النيابة العامة أكرم عبدالله في تصريحات صحفية إن إعدام المواد المضبوطة قد جاء بعد أخذ العينة المطلوبة وعرضها على مركز الخبرة القضائية المختص لإعداد التقرير الكيميائي اللازم فى إثبات الجريمة.

عبدالله أكد على ضرورة بذل كافة الجهود لمحاربة آفة المخدرات التي تهدد المجتمع بانتشارها في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن عملية الاتلاف جرت بحضور وكيل النيابة العامة أكرم عبدالله، ورئيس فرع مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية درنة عقيد فوزي بوحديدة، وأعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز الشرطة القضائية .