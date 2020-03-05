أربعة عمال بميناء طرابلس البحري يسرقون بضائع مستوردة

أخبار ليبيا24

قام أربعة عمال يعملون بميناء طرابلس البحري بسرقة بضائع متنوعة مستوردة من داخل حاويات كانت راسية بالحظيرة الجمركية.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن عناصر التحري بقوة العمليات الخاصة تمكنوا من القبض على مرتكبي عملية السرقة من داخل ميناء طرابلس البحري.

وأفادت أن العاملين قاموا بسرقة محتويات حاويات، كانت راسية بالحظيرة الجمركية في ميناء طرابلس البحري، تضمنت مستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وبعض المواد الغذائية من داخل أحد الحاويات التي تنتظر الإفراج الجمركي. وبعد الاستدلال والتحقيق اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.