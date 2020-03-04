مهاجمًا السراج.. عبدالعزيز: ستة أشخاص بمكتب محافظ المركزي يقرون ميزانية 2020م دون تخويل أو رقابة عبدالعزيز: هل من أجل هذا انقلبتم على المؤتمر أيها الأوباش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز، اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة أحمد سيالة، وآمر غرفة العمليات المشتركة لقوات الوفاق أسامة جويلي، وذلك لإقرار الترتيبات المالية لعام 2020م.

عبد العزيز قال ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “هل من أجل هذا انقلبتم على المؤتمر أيها الأوباش.. وفي مكتب محافظ المركزي ستة أشخاص يقرون ميزانية دون تخويل ودون رقابة”.

وأضاف: “هل من وقعوا الصخيرات مرتاحين الآن؟.. رفضوا تشكيل حكومة حرب وإعلان الطوارئ لرد العدوان وإنهاء المتمرد.. هل هذا هو البديل؟ اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء ومن أفعالهم”.

وعُقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بشأن اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020م، بحضور من تم ذكرهم وبغياب وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، حيث تم مناقشة بنود الترتيبات المالية للعام 2020م، وذلك في ظل ما أسموه بـ”أزمة الإقفال القسري للحقول والموانيء النفطية”.

ووفق المصرف المركزي: “خلص الاجتماع إلى اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020م، كما اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين بالإضافة إلى وزير الداخلية فتحي علي باشاغا، حيث تتولى اللجنة مواجهة أزمات الوضع الراهن وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين”.