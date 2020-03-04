مشروع وطني لإدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل في مدينة بنغازي فعاليات المشروع الوطني لإدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية “للمرحلة الأولى” في قطاع التعليم .

ويستهدف المشروع الاختصاصيين الاجتماعيين والمُرشدين النفسيين بمكتب الخدمات التعليمية – بنغازي المركز على أن يتم استهداف بقية المكاتب التعليمية لاحقاً .

وشهدت فعاليات المشروع حضور مراقب تعليم بلدية بنغازي مصطفى بالحسن، و مدير مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بقطاع التعليم بنغازي حنان الفلاح، و رؤساء عدد من الأقسام بالإدارة .

وتم خلال الملتقى توضيح أهداف وعمل إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية المُستحدثة والصلاحيات المنوطة بها والاستراتيجيات التي تُنفذ خطة عمل الإدارة، إضافة إلى مناقشة ماتم تنفيذه من استراتيجيات وخطة عمل الإدارة وماسيتم تنفيذه وتذليل العراقيل أمام جميع الاختصاصيين الاجتماعيين والمُرشدين النفسيين .

هذا وأعلن خلال الملتقى عن تكوين فريق المسؤولية الاجتماعية من الاختصاصيات الاجتماعيات و فريق الإسعافات النفسية الأولية من المُرشدات النفسيات في نطاق مكتب الخدمات التعليمية بنغازي المركز .