قوات أردوغان تعتقل صحفي كشف هوية ضابط مخابرات تركي مقتول في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، الصحفي باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار بقناة “أودا تي في”، وذلك لنشره تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي توفي في ليبيا.

ووفق صحيفة “أحوال تركية”، عرضت محطة “أودا تي في” لقطات يوم الثلاثاء من الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة: “إن الاحتفال جرى بصمت، دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة شائعة”.

وأضافت: “أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق تيرك أوغلو لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات والذي تم الكشف عن هويته أيضًا من قبل نائب حزب الصالح المعارض أوميت أوزداي في مؤتمر صحفي في البرلمان”، بحسب محطة “أودا تي في”.

وتعليقاً على ذلك قال عضو منظمة صحفيون بلا حدود في تركيا، إرول أونديروغلو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “يبدو أن تركيا تعرفت على هوية ضابط المخابرات الذي فقد حياته في ليبيا من مسؤول في حزب سياسي، وليس من أخبار أودا تي في.. نريد إطلاق سراح مدير الأخبار باريش ترك أوغلو لأنه لا يمكن اتهامه بالكشف عن هوية الضابط المقتول”.

وكان الرئيس التركي، رجب أردوغان، أعلن في وقت سابق، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.