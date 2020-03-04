ضبط سائقون مصريون بمنفذ أمساعد بإيصالات جباية مزورة تفتيش كافة السيارات القادمة أو المغادرة لمنعها من تهريب الأفراد أو المواد الممنوعة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير منفذ أمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي إن عناصر بوابة السيطرة بمنفذ أمساعد البري تمكنوا من ضبط سائقون مصريون قاموا بتزوير إيصالات الجباية.

وأوضح العريبي- لأخبار ليبيا 24 – أن الوصولات تصرف بأرقام تسلسلية معروفة، ما أثر شك القائمين على البوابة، لافتاً إلى أنه تم إعداد محاضر للسائقين وتغريمهم بغرامة مالية.

ولفت مدير منفذ أمساعد البري إلى أن الإيصالات المزورة تابعة لمكتب خدمات أمساعد، وكانت محاولة من السائقون للتهرب من دفع الجباية المقررة عن كل سيارة مصرية تدخل المنفذ .

وأكد أن عناصر البوابة يقومون بالتفتيش الدقيق على السيارات القادمة أو المغادرة لمنعها من تهريب الأفراد أو المواد الممنوعة .

وأشار إلى أن بوابات السيطرة تعمل بنظام النوبات الأسبوعي وتتكون من أجهزة الأمن الداخلي والخارجي والاستخبارات والدعم المركزي .

وتابع أن بوابات السيطرة ضبطت سيارة فيتو في الأيام الماضية يقودها سائق ليبي يحمل سلاحف لغرض تهريبها إلى مصر، بالإضافة إلى ضبط العديد من الشاحنات التي تحاول تهريب وقود إضافي في خزانات غير منظورة .

واختتم العريبي تصريحه أن نقاط التفتيش التابعة للسيطرة تتوزع على بوابة السلام والكرتة والمرور والجيش والشاويش عطة، وأن آخر نقطة تفتيش بين مصر وليبيا.