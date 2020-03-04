صحيفة تركية تكشف مراسم دفن الضابط التركي المقتول في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عرضت صحيفة odatv التركية صورا لجنازة ضابط المخابرات التركية، سنان كافرلر، صاحب الـ27 عامًا، الذي قتل في ليبيا الشهر الماضي، ودُفن بهدوء في حي أخيصار بمسقط رأسه مانيسا، وسط تدابير أمنية مشددة.

الصحيفة أوضحت ، في تقرير لها، أنه تم دفن جثة ضابط المخابرات التركية في المقبرة الصامتة، وسط تدابير أمنية مشددة في مسقط رأسه، وكان هناك إكليل أسود واحد فقط في الجنازة التي حضرها حاكم منطقة أخيصار، ورؤساء الدوائر للأحزاب السياسية والمواطنين.

وكانت مصادر وتقارير صحفية، أكدت مقتل 2 من العسكريين الأتراك في ميناء طرابلس أثناء قصف قوات الجيش لسفينة شحن تنقل أسلحة تركية لمليشيات حكومة الوفاق .

وذكرت المصادر نقلا عن صحف تركية أن “الضابطين التركيين هما الرائد سنان كافرلر من مواليد سنة 1993م، والعقيد أوكان ألتيناي من مواليد أزمير سنة 1971م، وحسب المصادر، فإن الضابطين كانا من بين مجموعة ضباط أتراك آخرين استقبلوا شحنات أسلحة تركية قادمة على متن سفينتين تركيتين وتم تخزينها في ميناء طرابلس في الثامن عشر من فبراير الجاري، استعدادا لنقلها إلى مطار معيتيقة الذي تحول إلى قاعدة عسكرية تركية.

يذكر أن مصدر عسكري أكد استهداف سفينة شحن تركية تحمل أسلحة ومعدات عسكرية رست بميناء طرابلس البحري من قبل مدفعية الكتيبة 155 التابعة لقوات الجيش بنحو 4 قذائف.

وأظهرت صور تداولها سكان محليون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان من مواقع الضربات، تلاه تحذيرات من المبعوث الأممي المستقيل، غسان سلامة، في مؤتمر صحفي من جنيف، من الخروقات المتكررة للهدنة المُعلنة بين طرفي القتال داعيا الأطراف الليبية لاحترام الهدنة والتعاون مع المجهودات الجارية لتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد إقرار الرئيس التركي رجب أردوغان بمقتل جنود أتراك في ليبيا، كانوا يُقاتلون قوات الجيش، بعد أسابيع من الجدل والصمت التركي حول حقيقة سقوط جنود موالين لأردوغان في ساحات القتال بليبيا ما أوردته المصادر في وقت سابق حول هوية القتلى.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها أن جنوده موجودون في ليبيا رفقة مقاتلين من الجيش الوطني السوري، لقتال قوات الجيش، خلافا لما كان قد صرح به سابقا بأنه أرسل مستشارين أتراك فقط، تقتصر مهامهم على تقديم الدعم اللوجستي في المعارك.

واعتبر أردوغان انسحابه من ليبيا وسوريا والبحر المتوسط سيُكلف بلاده ثمناً باهظاً في المُستقبل، مُؤكداً أن سياساته في البلدين ليست مغامرة ولا خياراً عبثياً، وذكر أن جنوده ومرتزقته الذين أرسلهم إلى ليبيا أوقعوا نحو 100 قتيل وجريح من الليبيين.