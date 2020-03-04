داعية مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات .. خارجية الوفاق تستنكر تسليم سفارة ليبيا في سوريا لحكومة الثني

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، ما اعتبرته “تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا”.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي بخارجية الوفاق، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق، مضيفة: “هذا الأمر يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وهو عمل مرفوض ومستهجن”.

خارجية الوفاق أكدت، أنها ستعمل على اتباع جميع الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف ما أسمته “هذا العبث”، داعية مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وقع مع وزير الخارجية في الحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، الأحد الماضي، مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص في مواجهة التدخل والعدوان التركي على البلدين وفضح سياساته التوسعية والاستعمارية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون في كل المجالات.