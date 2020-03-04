داعش غول القرن الحادي والعشرين… اجتثته ليبيا من مدنها

أخبار ليبيا 24

توالت على مدينة بنغازي بعد سنتين من ثورة فبراير، أحداثا دامية هزت استقرارها وأمنها، فسنة 2013 كانت مليئة بالأحزان والكوارث فقد عاشت هذه المدينة لحظات خوف ورعب لم تتخيل يوما أنها ستكون شاهدة على هذه الوقائع .

أصبح شبح الاغتيال يتردد على بنغازي دون تردد و بلا سابق إنذار ، ينفذ الإرهابيون مبتغاهم ويرحلون بلا أثر ، تاركين خلفهم شلالات دماء ودمار أسود ، مصدر هذا الجرم (الزئبقي) معروف لدى الجميع، مع ذلك يقيد ضد مجهول .

وقبل تغوّل تنظيم “داعش” وبدئه بممارسة نشاطاته الإرهابية في بنغازي، كانت المدينة تعيش نهضةً ملفتة وازدهاراً مشرقاً بعد سقوط نظام القذافي، وتمثلت بداية تلك النهضة في تسارع العمران والتعافي الاقتصادي، وارتفاعاً ملفتاً في مؤشرات التنمية.

ولهذا فقد قررت الحكومة الليبية بشكل رسمي، نقل مقر مجلس الوزراء من مدينة البيضاء إلى مدينة بنغازي، عقب تدشين مقر الحكومة الجديدة بها

مقر الحكومة الجديد في منطقة (بوعطني) دلالة واضحة وصريحة ومهمة لأمن واستقرار المدينة التي حارب سكانها الإرهاب و رفضوا الانصياع لأوامره، وبعد خوض معارك شرسة وغير متكافئة انتصر الجيش الليبي عليهم و لقنهم درساً لن ينساه أتباع الإرهابي البغدادي و المقاتلين الأجانب و من والاهم في ليبيا، وأصبح المقر اليوم أيقونة تزدان بها المدينة.

كما نعلم أن المقر كان يحتله ما يعرف بكتيبة البتار الإرهابية، و تتخذ منه مركزاً لعملياتها الجبانة ضد المدنيين في بنغازي؛ ولكن اليوم عاد لسيرته الأولى وأصبح من جديد مقر الحكومة التابعة للبرلمان، وفي عودته إشارة واضحة لتعافي بنغازي وانتصارها على همجية التنظيمات المتطرفة المسلحة التي حاولت تحويل بنغازي إلى عاصمة لتطرفهم و وحشيتهم

تغلبت بنغازي على ما يعرف بـ”كتيبة البتار” وهي عبارة عن مجموعة إرهابية تعد من أخطر التشكيلات الإرهابية التابعة لما يعرف بتنظيم داعش، التي تأسست في سوريا في أواخر العام 2012 عبر بيان مصور، وجه المتحدث فيه شكرا خاصا إلى جمعيتين موجودتين في ليبيا، هما «جمعية شهداء مصراتة» و «شهداء حمزة»، لدورهما في تمويل الكتيبة ودعمها.

وتركز نشاط الكتيبة بدايةً في ريف اللاذقية، لكنها منذ أن بايعت ما يعرف بتنظيم «داعش» الإرهابي منتصف العام 2013، بدأت تتنقل بين المحافظات بحسب المهمة التي توكل إليها، ولعب مقاتلوها دوراً بارزاً في معارك المنطقة الشرقية بين تنظيم «داعش» الإرهابي و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، حيث كان دخولها على خط معركة مركدة منعطفاً على طريق الحسم لمصلحة التنظيم.

ورغم أن الكتيبة ذات الامتدادات الإقليمية، يهمين عليها الإرهابيون التونسيون فقد برز بها عدد من القادة الليبيين مثل أبو العباس الليبي (عبدالله باطوها) الذي قتل أثناء معركة الشدادي التي خاضها «داعش» ضد «قوات سوريا الديمقراطية»، وذلك نتيجة غارة جوية، وأبو منصور الليبي (عماد الزلطي) الذي يرجح أنه قتل في مدينة درنة.

انتقلت هذه اللعنة إلى مدينة بنغازي عام 2014 لتتمركز بمنطقة الليثي، واتخذت من مبنى الحكومة مقرًا لها وشاركت في الحرب على القوات المسلحة في بنغازي، قبل أن يتم إبادتها على بكرة أبيها من قبل القوات المسلحة..