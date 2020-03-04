بعد فرار لـ9 سنوات بسبب الفوضى الأمنية التي خلقها الإرهاب.. القبض على قاتل محكوم عليه بالإعدام في بنغازي

بعد فرار لـ9 سنوات بسبب الفوضى الأمنية التي خلقها الإرهاب.. القبض على قاتل محكوم عليه بالإعدام في بنغازي الإرهاب خلق فوضى أمنية عارمة في ليبيا قبل سنوات

أخبار ليبيا24

عندما تعم الفوضى في أي بلد ويفلت المجرمون من العقاب فإن احتمالية العيش في عالم يسوده الأمن والاستقرار والسلام والوئام بين الناس يصبح فوضويًا وصعبًا ومرعبًا ووحشيًا، وهذا بالفعل ما حدث في ليبيا قبل عدة سنوات.

بعد اندلاع الثورة عام 2011 شهدت البلاد فراغًا أمنيًا أدى إلى إفلات العشرات من المجرمين الخطرين الذين فروا من العقاب الذي كان ينتظرهم جراء ما اقترفوا من جرائم، مما زاد انتشار الفوضى والأعمال الإجرامية.

ولقد كان السبب من وراء ذلك، هو الغياب الكامل لأجهزة الأمن، التي تعطل دورها كلية إثر تعرضها لحرب شاملة من قبل جماعات التطرف العنيف، التي دمّرت بشكل ممنهج البنية التحتية التابعة للمؤسسة الأمنية، وكذلك باغتيال أفراد الأمن.

ولكن اليوم، وبعد اجتثاث الإرهاب من مناطق كثيرة في ليبيا، استطاعت الأجهزة الأمنية والقانونية والقضائية، العودة إلى ممارسة مهامها الضبطية والقضائية، لمحاربة الجريمة والقبض على مرتكبيها والحكم عليهم.

وفي ضربة أمنية ناجحة، ضد تلك العناصر الإجرامية الخطرة الفارة والمطلوبة لدى العدالة، والتي حاولت لسنوات الإفلات من العقاب، تمكّن عناصر قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي من ضبط شخص مطلوب ضبطه في حكم قضائي صادر ضده والتنفيذ عليه في حكم الإعدام في جريمة قتل عمد في عام 2007 وهروبه من السجن عام 2011.

وبفضل جهود أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أصبح المجرم الآن في قبضة العدالة، وقد أتى ذلك، في إطار جهود قسم التحريات العامة بمديرية الأمن لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم.

وبتكاتف الجهود بين الأعضاء بقسم التحريات العامة بمديرية الأمن وعقب التحري على المجرم الفار من العقاب، تم ضبطه في منطقة قاريونس ببنغازي.

لقد ارتكب المجرم جريمته في منطقة زلة وأودع في سجن “الجديدة” بالعاصمة طرابلس، وحكم القضاء عليه بالإعدام لارتكابه جريمة قتل عمد؛ إلا أنه استطاع الهروب.

مرّت السنوات عاش خلالها “سارحًا مارحًا” في الأرض، لظنه أنه قد أفلت ونجا من العقاب، غير أن كل ذلك أصبح الآن مجرد سراب، وبعد الاستدلال معه اعترف المجرم الفار من العدالة بجريمته الأولى، وهي “القتل العمد” والجريمة الثانية “هروبه من السجن” عام 2011، أودع بالحجز لاتخاذ الإجراء معه لنيل جزائه الذي يستحق.

لقد شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية، بسبب الفوضى العارمة والانفلات الأمني، الذي أحدثه غياب مؤسسة الأمن التي دمرتها الجماعات المتطرفة، فرار العديد من السجناء، وانتشارًا سريعًا لجرائم القتل، والاغتصاب، والخطف والمقايضة على حیاة المخطوفين مقابل المال، والسرقة بالإكراه تحت تھديد السلاح وسرقة المنازل والمحال التجاریة والآثار، تجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم الخطيرة.

ولكن اليوم بدا كل شيء في تناقص، نتيجة تطهير البلاد من الإرهاب الذي مكّن أجهزة الأمن من العودة إلى أعمالها وممارستها، والتي من بينها متابعة العناصر الخارجة عن النظام والقانون ومطاردتها أينما حلّت وضبطها لتنال جزائها.