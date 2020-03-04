بشأن تصريحات سلامة .. بليحق: مجلس النواب قرر إرسال برقية احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، لمناقشة المسار السياسي للحوار الليبي.

وذكر الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان له، أن الجلسة شهدت مناقشة المسار السياسي للحوار الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب .

وأضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذا البند ومناقشة الخطوات القادمة لمجلس النواب تجاه الحوار السياسي من أجل إنهاء الأزمة الليبية، وأيضًا تجاوزات البعثة الأممية، قرر المجلس إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، وتقديم احتجاج على هذه التصريحات خاصة بأنه يمثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التصريحات غير المقبولة.