بخسائر أكثر من 2،5 مليون دولار بسبب الإغلاق..الوطنية للنفط تلمح لنقص محتمل في الوقود

بخسائر أكثر من 2،5 مليون دولار بسبب الإغلاق..الوطنية للنفط تلمح لنقص محتمل في الوقود

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط والغاز لا يزال في تراجع كبير ومستمر نتيجة للإقفالات غيرالقانونية التي طالت المنشآت النفطية.

وأضافت المؤسسة أن الإنتاج بلغ 123،240 برميل في اليوم بحلول يوم الإثنين 2 مارس 2020 .

وتسبّب هذا الانخفاض القسري في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت 2،590،946،109 مليون دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد.

وأشارت إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث انتهت ناقلة بنزين من التفريغ في ميناء بنغازي الأحد، فيما يتوقع وصول ناقلة ديزل خلال الأيام القادمة.