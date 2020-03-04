باشاغا: مذكرة التفاهم مع تركيا ستجبر الجميع على الذهاب إلى طاولة المفاوضات باشاغا : الليبيين جاهزين للمصالحة و طموح حفتر غير المعقول يحول دون ذلك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، سعي حكومة الوفاق، إلى إيجاد حلّ للوضع في ليبيا بمشاركة مختلف الأطراف، مُشددًا على الرغبة في إقامة دولة وفق المعايير الحقيقية من خلال التصدي للميليشيات والعصابات المسلحة التي تمتهن الخطف والابتزاز.

باشاغا أكد في مقابلة له، عبر إذاعة “موزاييك” التونسية، جاهزية الليبيين للمصالحة، بمن فيهم المسؤولين في الشرق الليبي، مُشيرًا إلى أن ما يحول دون تحقيق المصالحة هو طموح حفتر ”غير المعقول” وتدخّل بعض الدول.

ولفت إلى أهمية دور تونس في الملف الليبي، معتبرًا أن تونس يجب أن تكون قريبة من هذا الملف بما أن الوضع في ليبيا ينعكس بشكل مباشر على تونس، مُستدركًا: “نجاح حكومة الوفاق في اجتثاث داعش في سرت، وتحقيق نوع من الاستقرار ساهم في الاستقرار الأمني بتونس”.

وتابع أن حكومة الوفاق أصرت على مشاركة تونس في مؤتمر برلين وحضورها على طاولة المفاوضات الرئيسية، موضحًا أن بعض الدول تعنّتت ورفضت هذا الحضور، مشيدًا في السياق نفسه بإيجابية تونس في التعامل مع الملف الليبي، قائلاً: “منذ 2011م إلى الآن لم نر دولة تعامل الليبيين مثل تونس”.

وانتقد وزير داخلية الوفاق، استمرار التصعيد العسكري رغم إعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار، مُعبرًا عن أسفه لاستقالة غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا الذي تعرض لضغط كبير بسبب الانقسام بين دول العالم، حسب قوله.

وأكمل أن العدوان العسكري الذي تتعرض له طرابلس منذ أبريل الماضي، أربك العملية السياسية والاستقرار الأمني، مُضيفًا أن ما زاد في تعقيد الوضع هو تدخل الدول الإقليمية والأجنبية، مؤكدًا أنه ليس بإمكان حفتر السيطرة على المعابر الحدودية مع تونس، وأنه فوّت على نفسه الفرصة في أبريل الماضي.

وأشار باشاغا إلى تواصل النشاط في مطار معيتيقة رغم تعرّضه إلى القصف مما يعطّل مصالح المواطنين الذين يتنقلون للعلاج في تونس والأردن، مشيرًا إلى تضرر ثلاث طائرات جراء القصف.

وفيما يخص العلاقة بين حكومة الوفاق وتركيا، قال إن مذكرة التفاهم تهدف إلى إحداث نوع من التوازن وحماية العاصمة وسكانها من القصف، مُشيرًا إلى أن هذا التوازن سيجبر حفتر والجميع على الذهاب إلى طاولة المفاوضات، مُتابعًا: “مسار التغيير في ليبيا كان مختلفا عن تونس، فالتغيير في ليبيا كان عنيفًا وليس كما حدث في تونس التي لديها مؤسسات قوية ومتماسكة واستطاعت بعد التحرر من الاستعمار بناء مؤسسات وطنية وأمنية قوية، ولكن الأمر كان مختلفًا في ليبيا حيث أنّ مؤسسات الدولة لم تكن قوية وبمجرد حدوث التغيير، دخل الليبيون في دوامة العنف والقتال، زاد في حدتها تدخل بعض الدول”.

وتطرق باشاغا إلى الخلافات بين حكومة الوفاق وفرنسا، قائلاً: “إنّ فرنسا غيرت من نهجها وسياستها تجاه ليبيا وكانت تدعم حفتر دعمًا كاملاً سياسيًا وعسكريًا، وهو ما لا يمكن قبوله، ولكن حدث تغيّر في الموقف الفرنسي مؤخرًا بعد توقفها عن دعمه عسكريًا رغم أنّها ما تزال تدعمه سياسيًا، وهو ما سمح باستعادة الحوار معها على قاعدة المصالح المشتركة”، كاشفًا عن زيارة سيؤديها خلال مار س الجاري إلى فرنسا للقاء مسؤولين من أعلى مستويات والتوقيع على بعض الاتفاقيات.