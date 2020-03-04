النصر يوافق على المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة
وكان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته للمشاركة في البطولة
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكدت إدارة نادي النصر موافقتها على مشاركة فريق كرة الطائرة بالنادي في منافسات البطولة الأفريقية .
وكان رئيس الإتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قد وجه خطاب لإدارة نادي النصر وإدارة نادي الاتحاد المصراتي بشأن المشاركة في البطولة الأفريقية .
وكان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته للمشاركة في البطولة .
ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة منافسات البطولة في الفترة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من أبريل المقبل .