النصر يوافق على المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

وكان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته للمشاركة في البطولة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة نادي النصر موافقتها على مشاركة فريق كرة الطائرة بالنادي في منافسات البطولة الأفريقية .

وكان رئيس الإتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قد وجه خطاب لإدارة نادي النصر وإدارة نادي الاتحاد المصراتي بشأن المشاركة في البطولة الأفريقية .

وكان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته للمشاركة في البطولة .

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة منافسات البطولة في الفترة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من أبريل المقبل .

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