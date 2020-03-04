النصر يوافق على المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

النصر يوافق على المشاركة في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة وكان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته للمشاركة في البطولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة نادي النصر موافقتها على مشاركة فريق كرة الطائرة بالنادي في منافسات البطولة الأفريقية .

وكان رئيس الإتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قد وجه خطاب لإدارة نادي النصر وإدارة نادي الاتحاد المصراتي بشأن المشاركة في البطولة الأفريقية .

وكان نادي الأهلي طرابلس قد أبدى موافقته للمشاركة في البطولة .

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة المصرية القاهرة منافسات البطولة في الفترة من الثاني عشر وحتى التاسع عشر من أبريل المقبل .