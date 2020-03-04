المسماري يحذّر من استمرار توظيف أردوغان للإرهابيين للقتال في ليبيا

أخبار ليبيا24

حذّر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، من استمرار دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من توظيف عناصر لجماعات المطرفة وإرسالها للقتال ضد قوات الجيش في غرب ليبيا.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إن الرئيس أردوغان يدعم قاطعي الرؤوس وغلي البشر في الزيت لإرسالهم للقتال داخل ليبيا”، متسائلا في رسالة موجهة إلى الشعب التركي، ” هل يرضى الشعب التركي أن تُقطّع رؤوس أبنائهم من قبل الإرهابيين الذين يدعمهم أردوغان في ليبيا وسط تركيا؟”.

وأضاف المسماري، “كنّا قد حذّرنا سابقًا من إرسال إرهابيين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، والآن لدينا إثبات لوصولهم”.

وتابع، “جبهة النصرة دخلت إلى ليبيا من أنقرة، وكذلك أخطر الإرهابيين المصريين في سوريا وصلوا إلى طرابلس عبر تركيا”.

وذكر المسماري، أن إرهابيًا مصريًا خطيرًا يدعى “أبو اليقضان” وتابع لتنظيم القاعدة أصبح الآن موجودًا في ليبيا بعد قدومه إليها من أنقرة”.

وقال المسماري، “إن قرار البرلمان التركي إرسال جنود إلى ليبيا يمثل الإخوان والإرهابيين فقط، ولا يمثل الشعب التركي”.

وعرض المسماري، خلال المؤتمر، مشاهد مصورة لجرائم الإرهابيين قبل سنوات في مدينة درنة الليبية، كما عدد الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها العناصر المتطرفة في طرابلس وفي مختلف المدن الليبية.

وقال المسماري، “علميات خطف وإخفاء قسري تجري بشكل يومي داخل طرابلس. لقد سجلنا حتى الآن 400 عملية اغتيال في طرابلس”.

وأكد المسماري، أن الجيش الوطني تمكن في ضربة واحدة من قتل 35 إرهابيًا في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس، مستدلًا ذلك بتسجيل صوتي تم رصده لأحد المرتزقة السوريين.