الغرابي ممثلاً للجنة الأولمبية الليبية في المؤتمر العربي للرياضة والقانون

ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 شخصية رياضية قانونية من 10 دول عربية

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أخبار ليبيا 24 –  خاص 

يشارك مستشار اللجنة الأولمبية الليبية الأستاذ عزالدين الغرابي ضمن فعاليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي انطلق أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة ويتواصل لثلاثة أيام .

ويحمل المؤتمر شعار إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم .

وينظم المؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية ويشهد مشاركة أكثر من 150 شخصية رياضية قانونية من 10 دول عربية .

و يتخلل المؤتمر عرضا لتجارب بعض الدول العربية في قانون الرياضة، ومن المنتظر أن تكون أهم مخرجات المؤتمر إعلان القاهرة للرياضة والقانون.

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