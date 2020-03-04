السني: المشكلة ليست في المبعوثين الدوليين بل في منظومة العمل السني يجامل سلامة ومن سبقوه حفاظا على كرسه في مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

“تمخض الجبل فولد فأرا”.. جملة لخصت تعليق مندوب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، على استقالة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

السني حاول أن يجامل سلامة ومن سبقوه، حفاظا على كرسي زائل، متجاهلا واقع مرير يحمل انقسامات بين المدن والقبائل وأوضاع إنسانية واقتصادية يرثى لها تسببت فيها ثورة 2011م التي وضعت السني في الأمم المتحدة.

وقال السني: “ليست المشكلة في المبعوثين الدوليين، بل في آليات الأمم المتحدة العتيقة ومنظومة العمل التي لا تواكب التطور وتطلعات الشعوب”.

وأضاف: “الدور الأممي الناجح سيكون فقط عند نقل الحقائق وتهيئة المناخ لجلوس الليبيين في حوار وطني جامع، لا تفرض عليهم حلول خارجية لتبنيها، ليحددوا هم وحدهم خارطة مستقبلهم”.

وأعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إعفائه من مهمته في ليبيا، آملاً تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

سلامة قال ، في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “سعيت لعامين ونصف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد”.

وتابع: “وعلى اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

وعمل غسان سلامة مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة في ليبيا منذ يونيو عام 2017م، وكان ضمن وفد الأمم المتحدة المبعوث إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003م، وكاد أن يلقى مصرعه في حادثة تفجير مبنى الأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

بالإضافة إلى ذلك، تولى غسان سلامة منصب وزير الثقافة في حكومة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، من عام 2000م إلى عام 2003م.