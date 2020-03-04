الخارجية المصرية: التدخلات التركية سببت انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، “إن الأزمة في ليبيا الشقيقة والجارة، التي ترتبط مع مصر بعلاقات تاريخية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، والتي يتأثر الأمن القومي المصري بتطورات الوضع فيها بشكل مباشر، تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية”.

شكري أضاف، في بيان للخارجية المصرية لكلمته باجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري،: التدخلات التركية المعلنة والهدامة وصلت إلى حد التدخل العسكري المباشر في ليبيا، ونقل آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، وتوقيع اتفاقيات غير شرعية تنتهك الحقوق القانونية لدول شرق المتوسط، ضاربة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة عرض الحائط، ومنتهكةً مبادئ القانون الدولي”.

وتابع: “التدخلات التركية تسببت في عرقلة كافة الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية الأزمة الليبية سلمياً، وفي انتكاسة قوية لجهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، بما لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل الأمن الدولي ككل”.