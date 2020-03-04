الأماني والدعوات صارت حقيقة..إعدام “عشماوي” رسالة وضربة أخرى للإرهاب

أخبار ليبيا24

قضي الأمر وأسدل الستار، ونفذ حكم القصاص أخيرا على أخطر إرهابي في الشرق الأوسط، بعد لغط كثير وتضارب الأنباء، وتشوق لسماع الخبر من ذوي الشهداء على مساحة 2.77 مليون كيلومتر مربع هي مجموع مساحة مسرح عملياته في ليبيا ومصر..



ومنذ أن قبض على الإرهابي عشماوي في درنة من القوات المسلحة الليبية خرجت مطالب ومناشدات وأماني تدعو إلى إعدام المتطرف عقابا على جرائمه التي نفذها وساهم بتنفيذها في حق عدد كبير من المواطنين في ليبيا ومصر.

أثار خبر القبض على الإرهابي والقيادي في التنظيمات المتطرفة الإرهابية فرحة عارمة في العالم وفي الوطن العربي وليبيا ومصر على وجه الخصوص إذ يشكل القبض على هذا الإرهابي ضربة موجعة وهزيمة كبيرة.

تحولت دعوات وأماني وأحلام الكثير بإعدام الإرهابي عشماوي إلى حقيقة في رسالة لكل إرهابي متطرف ضال أن هذه هي نهاية أعمالك الإجرامية وأنك مهما هربت واختبئت لن يمكنك الإفلات مت العقاب.

وما أن وصل الإرهابي عشماوي إلى مصر حتى بدأت بين الحين والآخر تتوارد أخبار عن صدور حكم الإعدام بحقه أو إعدامه فعليا وآخرها في نهاية فبراير الماضي حيث تضاربت الأنباء مايعكس رغبة الكثير من الناس والمتضررين من أفعال الإرهاب الإجرامية.

اليوم تحققت كل هذه الأماني والدعوات اليوم حق الحق وانتهى أمر أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين في قضايا عدة، اليوم نفذ القضاء المصري حكم الإعدام أخيرا على الإرهابي هشام عشماوي، بعد ثبوت التهم عليه ولأكثر من 15 سبب يؤدي أقلها إلى السجن المؤبد.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.

وقد بدء عشماوي في نشاطه التكفيري المسلح متنقلا من شمال سيناء إلى تركيا إلى درنة، حيث التقى الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر الذي عهد إليه تأمين اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة خلال أحداث ثورة 30 يونيو 2013، لخبرته العسكرية السابقة. وعقب فض الاعتصام هرب عشماوي إلى تركيا وهناك تم تكليفه بمهام أخرى كان مسرحها ليبيا.

طلب من الإرهابي عشماوي تأسيس ما يعرف بالجيش المصري الحر على غرار الجيش السوري الحر كانت نواته تنظيم المرابطون، و شارك مع قادة فرع تنظيم القاعدة في درنة في عمليات إرهابية عديدة بمصر وليبيا، وساعده في ذلك القيادي الليبي بتنظيم القاعدة مرعي زغبية، المدرج على قوائم الإرهاب منذ عام 2006،وبقي رفيقه حتى ألقي القبض عليهما معا.

وبحسب مصادر استخبارية رفيعة ذكرت في تقارير سابقة أن عشماوي أوكل إليه مهمة تحقيق مثلت الأهداف العليا، حيث استطاع عشماوي تشكيل 6 تنظيمات متطرفة أخرى في سيناء والصحراء الغربية ودرنة

وتتمثل هذه الأهداف في (اختراق مصر وزعزعة استقرارها بشن عدة عمليات إرهابية واستهداف القيادات واستهداف الكمائن والارتكازات الأمنية لتخفيف الضغط على التنظيمات الإرهابية هناك، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم.

وكانت أبرز عملياته استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، يوم 5 سبتمبر 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، كما دبر الهجوم على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندا، وكذلك استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبوصوير.

وفي حين نقلت وكالات الأنباء ٢٤ فبراير الماضي عن عدة مصادر أمنية مصرية أن السلطات نفذت حكم إعدام هشام عشماوي، فإن محاميه نفى ذلك فيما بعد.

كان إلقاء وحدات الجيش الليبي القبض على عشماوي في درنة بالتنسيق والتخطيط مع السلطات المصرية، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨ ضربة قاسمة للإرهاب في المدينة التي كانت إلى وقت قريب المعقل الأخير للمتطرفين في الشرق، خاصة أن عشماوي تولى في ما يعرف بمجلس شورى إرهابيي درنة منصب المسؤول العسكري والعمليات.

كانت الضربة قاسمة حقيقة خاصة أنه سبقها بأيام مقتل شرعي التنظيم ورفيق عشماوي، عمر رفاعي سرور في عملية نوعية للجيش الليبي، ولم تمر سوى ٣ أشهر حتى أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تحرير المدينة بالكامل

أجريت التحقيقات اللازمة مع عشماوي في الأراضي الليبية واستفادت القوات المسلحة من هذه المعلومات بشكل كبير في القضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المدينة والشرق الليبي عامة وفي 29 مايو 2019، أعلنت القاهرة تسلم عشماوي من ليبيا، لتبدء رحلته مع القضاء.

منذ يومين كان الحكم الثالث في حق عشماوي، بالإعدام؛ لإدانته في اغتيال ضباط وتفجيرات طالت مؤسسات بالبلاد، في ثالث حكم من نوعه؛ إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد حكم الإعدام شنقا على عشماوي و36 آخرين لإدانته في اغتيال ضباط وتفجيرات طالت مؤسسات بالبلاد وارتكاب 54 جريمة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وسبق ذلك الحكم إدانتان مماثلتان إحداهما من محكمة غرب القاهرة العسكرية في قضية “أحداث مذبحة الفرافرة” بعد إدانته و13 آخرين في قتل ضابطين و26 مجندا.

والحكم الثاني من محكمة جنايات شرق العسكرية بإعدامه و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس 3″ بتهم بينها القتل والشروع فيه وتفجير وتخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة.