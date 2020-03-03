حول كورونا..إعلان توعوي خاطيء لوزارة الصحة يتسبب بحالة من الذعر بين المواطنين

أخبار ليبيا24

تسبب نشر إعلان إرشادي توعوي لوزارة الصحة الليبية اليوم الثلاثاء بشكل خاطيء بحالة من الذعر والخوف بين المواطنين الليبيين إذ ظهر الإعلان كأنه بلاغ عن اكتشاف حالة إصابة بـ”فيروس كورونا”.

وتداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية الإعلان الإرشادي على أنه بلاغ عن اكتشاف حالة إصابة بالفيروس، حيث لم يكن هناك شرح تقديمي للإعلان على صفحة الوزارة.



وقامت الوزارة بنشر صورة الإعلان على حسابها الرسمي على “فيسبوك” دون توضيح هل هو إرشادات توعوية أم أنه بلاغ وبعد وقت قصير تمت إضافة نص في محاولة منهم لإيضاح المغزى من الإعلان إلا أن النص كان أيضًا مكتوب بأخطاء إملائية مثل الأخطاء التي في الإعلان نفسه.

وعلى الفور سارعت وزارة الصحة الليبية اليوم الثلاثاء بنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا في ليبيا، مؤكدة أنها خالية تمامًا من أي إصابة.

وأوضحت الوزارة أن هذا النفي جاء ردا على أنباء تداولتها مواقع إخبارية، تحدثت عن تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد نتيجة للفهم الخاطئ لبعض الملصقات التوعوية التي تتحدث عن كيفية التعامل عند ظهور حالات مصابة وآلية حصر المخالطين له.

ودعت وزارة الصحة كافة وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية التأكد من المعلومات المتداولة من المصدر الرسمي والوحيد في وزارة الصحة، مؤكدة أن ليبيا كغيرها من دول العالم، اتخذت عديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات لأمكان العزل والحجز الصحي.