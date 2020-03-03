تدريب لرفع كفاءة العاملين بمستشفى تساوة القروي

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وقالت المدربة في مجال تطوير وتنمية القدرات الذاتية “ليلى بوشريعة” لأخبار ليبيا24، إن التدريب يهدف لمساعدة العناصر الطبية على إيجاد طرق أكثر سلاسة، للتعامل مع المرضى والمراجعين، وكيفية اكتساب الثقة من جديد، وتحفيزهم من أجل تطوير وتحسين الخدمة التي يقدمونها.

وقالت المدربة في مجال تطوير وتنمية القدرات الذاتية “ليلى بوشريعة” لأخبار ليبيا24، إن التدريب يهدف لمساعدة العناصر الطبية على إيجاد طرق أكثر سلاسة، للتعامل مع المرضى والمراجعين، وكيفية اكتساب الثقة من جديد، وتحفيزهم من أجل تطوير وتحسين الخدمة التي يقدمونها.