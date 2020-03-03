تدريب لرفع كفاءة العاملين بمستشفى تساوة القروي

يهدف التدريب لمساعدة العاملين في المستشفى على تطوير قدراتهم
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أخبار ليبيا24ـ خبر
انتظمت بقاعة مستشفى تساوة القروي بوادي عتبة ورشة تدريبية للعناصر الطبية بالمستشفى، حول رفع قدرات التواصل لدى العناصر الطبية والطبية المساعدة.
وقالت المدربة في مجال تطوير وتنمية القدرات الذاتية “ليلى بوشريعة” لأخبار ليبيا24، إن التدريب يهدف لمساعدة العناصر الطبية على إيجاد طرق أكثر سلاسة، للتعامل مع المرضى والمراجعين، وكيفية اكتساب الثقة من جديد، وتحفيزهم من أجل تطوير وتحسين الخدمة التي يقدمونها.
وأضافت بوشريعة أن العناصر الطبية في مختلف المؤسسات الصحية تعمل تحت ضغوظ وظروف قاسية أحيانا، وهو ما يصعب عملها ويجعل آداءها وجودتها على المحك، غير أن التدريب ورفع الكفاءة وزيادة الثقة بالنفس تمنح العناصر الطبية قدرات ومهارات جديدة على التواصل والعمل بكفاءة جيدة لفترات طويلة، وهو ما يهدف إليه هذا التدريب.