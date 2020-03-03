بعد تدمير منصة دفاعات جوية بمعيتيقة.. الإعلام الحربي يدعو أهالي طرابلس لعدم القلق

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دعت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أهالي طرابلس إلى عدم القلق من أصوات الانفجارات المدوية في محيطة قاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أنها ناجمة عن تدمير منصات الدفاع الجوي التركية الموجود بالقاعدة.

وفي بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية فسيبوك، قالت شعبة الإعلام الحربي إنها تدعو ” كافة المواطنين في عاصمتنا الحبيبة طرابلس إلى عدم القلق من أصوات الانفجارات في محيط قاعدة معيتيقة”.

وأضافت، “الأصوات ناجمة عن انفجار منصات الدفاع الجوي التابعة للغزو التركي والتي تم استهدافها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية”.

هذا وذكرت شعبة الإعلام الحربي، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة تركية مُسيّرة في محور الخلة، وذلك بعدما أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، لاستهداف تمركزات الوحدات العسكرية للجيش.